الدبيبة من موسكو: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 02:39 مساء
من اجتماع الدبيبة في موسكو مع وزير الدفاع الروسي، 16 أبريل 2021. (وزارة الدفاع الروسية)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع «فتح صفحة جديدة» في العلاقات مع روسيا، وشدد على «الرغبة في بناء جسور جديدة» بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة في موسكو، التي وصلها أمس الخميس في زيارة رسمية، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

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وقال الدبيبة: «نعلم أن روسيا دعمت تاريخيًا الشعب الليبي، ولدينا علاقات ودية وثيقة للغاية واحترام متبادل»، مؤكدًا الرغبة في «إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا، لبناء جسور جديدة بين بلدينا».

وتوقع: «خلق مناخ اقتصادي جديد في ليبيا، تكون روسيا حاضرة فيه كشريك يقدم الدعم الاقتصاد»، وقال: «نريد دعم الحياة في ليبيا، لذلك نحن بحاجة إلى دعمكم».

وأعرب رئيس الحكومة عن «امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبي خصوصا خلال المراحل الأولى والأصعب من الصراع المسلح في بلاده خصوصا خلال مؤتمر برلين وموسكو»، وفق البيان الروسي.

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