بالصور.. الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية تدخل الخدمة

من أعمال الصيانة في الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، في 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات إلى الخدمة.

وأشارت الشركة، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إجراء الكشف الدوري على الوحدة والانتهاء من أعمال الصيانة على جميع المعدات».

ونوه البيان إلى أن أعمال الصيانة «شملت صيانة الغرفة وإعادة اللحام واستبدال منظومة تبريد الزيت بأخرى»، منوها إلى أنه «جاري العمل على تنظيف المحطة بالكامل وإزالة الأعشاب والأشجار لتفادي حدوث مشاكل فنية خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة».

من أعمال الصيانة في الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، في 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة في الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، في 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة في الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، في 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)