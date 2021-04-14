‏استئناف العمل بقسم الجوازات بوزارة العدل بعد توقف دام لأكثر من عام

قسم جوزاات وزارة العدل. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، استئناف العمل بقسم الجوازات بالوزارة بعد توقف دام لأكثر من سنة بسبب جائحة كورونا، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات الوزيرة المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن.

وأوضحت الوزارة أن استئناف العمل بقسم الجوازات لإصدار جوازات السفر الإلكترونية يأتي كبادرة لتحفيز رجال القضاء والعدل على مزيد البذل والعطاء وإلى تقديم الخدمات وتسهيلها لهم ولأسرهم بشكل ميسر.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل بكافة الأعضاء والموظفين الراغبين في استخراج جواز سفر تقديم ملفاتهم مستوفية لجميع المستندات المطلوبة إلى المندوبين أو بالحضور الشخصي إلى مقر الإدارة (قسم العلاقات) بديوان الوزارة الكائن بمنطقة الفلاح.

ونوهت الوزارة إلى أن إجراءات الإصدار تبدأ من تقديم المستندات المطلوبة لإصدار جواز السفر الإلكتروني يوم الأحد، ويوم الأربعاء من نفس الاسبوع يكون فيه موعد التصوير، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم المالية المطلوبة هي: «الإصدار لأول مرة 50.50 دينار - بدل فاقد 300.50 دينار - بدل تألف 500.50 دينار».