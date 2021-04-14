‏استئناف العمل بقسم الجوازات بوزارة العدل بعد توقف دام لأكثر من عام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 05:48 مساء
قسم جوزاات وزارة العدل. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، استئناف العمل بقسم الجوازات بالوزارة بعد توقف دام لأكثر من سنة بسبب جائحة كورونا، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات الوزيرة المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن.

وأوضحت الوزارة أن استئناف العمل بقسم الجوازات لإصدار جوازات السفر الإلكترونية يأتي كبادرة لتحفيز رجال القضاء والعدل على مزيد البذل والعطاء وإلى تقديم الخدمات وتسهيلها لهم ولأسرهم بشكل ميسر.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل بكافة الأعضاء والموظفين الراغبين في استخراج جواز سفر تقديم ملفاتهم مستوفية لجميع المستندات المطلوبة إلى المندوبين أو بالحضور الشخصي إلى مقر الإدارة (قسم العلاقات) بديوان الوزارة الكائن بمنطقة الفلاح.

ونوهت الوزارة إلى أن إجراءات الإصدار تبدأ من تقديم المستندات المطلوبة لإصدار جواز السفر الإلكتروني يوم الأحد، ويوم الأربعاء من نفس الاسبوع يكون فيه موعد التصوير، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم المالية المطلوبة هي: «الإصدار لأول مرة 50.50 دينار - بدل فاقد 300.50 دينار - بدل تألف 500.50 دينار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
«المركزي»: 20.38 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي في 2020
ليبيا
دبي تسمح للمطاعم بالعمل في نهار رمضان دون تغطية الواجهات
اقتصاد
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام البايرن
رياضة عالمية
إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في مباريات «اليورو»
رياضة عالمية
نكسة لحملة التلقيح العالمية مع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
بايدن يقترح على بوتين عقد قمة «في دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
وفاة شخص وآخر حالته حرجة بعد تلقيهما لقاح «جونسون آند جونسون» في الولايات ...
دولى
السلطات الصحية الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» إثر مخاوف ...
دولى
مليون دولار سعر مبدئي لحذاء انتعله كانييه ويست
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول