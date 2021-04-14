أبوالغيط يؤكد لـ«لافروف» أهمية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

أبوالغيط خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي كان في زيارة للقاهرة الاثنين.(جامعة الدول العربية))

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على «أهمية إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية»، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي كان في زيارة للقاهرة الاثنين.

و جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية «التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية»، وفق مصدر رسمي بالجامعة.

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واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح الأربعاء المبعوث الأممي يان كوبيتش الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبوالغيط وكوبيتش استعرضا مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصا منذ الزيارة الأخيرة التي كان كوبيتش قد قام بها لمقر الجامعة العربية يوم 8 مارس الماضي.

ويعتزم أبوالغيط الدعوة إلى عقد اجتماع للمجموعة للرباعية، التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، وفق المصدر.