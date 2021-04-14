أبوالغيط يدعو إلى اجتماع «الرباعية الدولية» بشأن ليبيا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والمبعوث الأممي يان كوبيتش خلال مباحثات في القاهرة 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي)

​ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط صباح اليوم الأربعاء المبعوث الأممي يان كوبيتش الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبوالغيط وكوبيتش استعرضا مجمل التطورات التي شهدتها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصا منذ الزيارة الأخيرة التي كان كوبيتش قد قام بها لمقر الجامعة العربية يوم 8 مارس الماضي.

ويعتزم أبوالغيط الدعوة إلى عقد اجتماع للمجموعة للرباعية، التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على مستوى الأمناء العامين للمنظمات الأربع، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف لإنجاح عملية الانتقال التي تمر بها ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، وفق المصدر.

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وذكر المصدر أن أبوالغيط بحث مع كوبيتش «دور الجامعة الداعم لمسار التسوية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك عبر مساندة السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة الرئيس محمد المنفي ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وتشجيع الأشقاء في ليبيا على استكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، وإتمام الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، والالتزام بعقد الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021».

وأضاف المصدر أن أبوالغيط أكد «حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها التعاونية وعملها المتناسق والتكاملي مع الأمم المتحدة دعماً لهذه المسيرة الليبية الوطنية الخالصة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى العمل المشترك مع بقية شركائها في إطار المجموعة الرباعية التي تضم الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي».