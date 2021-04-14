4 دول أوروبية تستحوذ على 53% من صادرات ليبيا في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 01:24 مساء
ميناء بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

استحوذت أربع دول أوروبية على أكثر من نصف الصادرات الليبية، إذ بلغت قيمتها نحو 20 مليارًا و549 مليون دينار في العام 2019، بما يمثل نسبة 53% من إجمالي الصادرات.

ووفق أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فقد استقبلت إيطاليا صادرات ليبية بنحو 6 مليارات و204 مليارات دينار، تلتها ألمانيا بحوالي 6 مليارات و135 مليون دينار، فإسبانيا بقيمة 5 مليارات و973 مليون دينار، ثم فرنسا التي جذبت أسواقها صادرات بواقع مليارين و237 مليون دينار.

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وهو الأمر الذي يؤكد مجددًا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لليبيا، أما على صعيد الدول فقد احتلت الصين الصدارة بأعلى قيمة صادرات ليبية وصلت إلى 6 مليارات و665 مليون دنيار، تلتها إيطاليا، ثم ألمانيا م وإسبانيا وفرنسا على التوالي.

وأظهر إحصاء الصادرات للعام 2019، أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة السادسة، إذ استقبلت أسواقها صادرات ليبية قيمتها ملياران و199 مليون دينار، تلتها هولندا بنحو مليار و259 مليون دينار، ثم اليونان في المركز الثامن بواقع 935 مليون دينار، فالإمارات بنحو 843 مليون دنيار، وجاءت كل من تركيا وتايلاند في المركز العاشر بصادرات قيمتها 663.39 مليون دينار لكل واحدة منها.

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