إطلاق حملة لدعم الأسر محدودة الدخل في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 12:53 صباحا
سلع خاصة بالسلال الغذائية التي سيجري توزيعها على الأسر محدودة الداخل في بني وليد. (الإنترنت)

أطلق مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، حملة لدعم الأسر محدودة الدخل في البلدية خلال شهر رمضان المبارك تحت اسم «يا باغي الخير أقبل».

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد علي التائب لـ«بوابة الوسط» أمس الاثنين، أن الحملة سيجري من خلالها توزيع سلال غذائية متكاملة للمسجلين في منظومة الزكاة، البالغ عددهم 200 عائلة.

وأكد التائب أن الحملة مستمرة خلال أيام شهر رمضان من أجل إعانة الفقراء والمحتاجين كافة داخل مدينة بني وليد، داعيا الجميع إلى المشاركة في الحملة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها بعض الأسر.

سلع خاصة بالسلال الغذائية التي سيجري توزيعها على الأسر محدودة الداخل في بني وليد. (الإنترنت)
سلع خاصة بالسلال الغذائية التي سيجري توزيعها على الأسر محدودة الداخل في بني وليد. (الإنترنت)
سلع خاصة بالسلال الغذائية التي سيجري توزيعها على الأسر محدودة الداخل في بني وليد. (الإنترنت)
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