«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل بين طرابلس وسرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة

وتوقع المركز في بيان اليوم، أن تكون الرياح صباح الغد، بحرية نشطة على ساحل زوارة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

تكاثر لسحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية إلى بحري على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين (10 و25) عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحل مصراتة .

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–2.25) متر والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج .

درجة حرارة سطح البحر (16 و18) درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون بحرية على ساحل شحات سرعتها بين (05 و20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 و1.25) متر، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة إلى متوسطة.