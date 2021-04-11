ممثلة منظمة الصحة في ليبيا تعلق على انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا»

بدر الدين النجار خلال اجتماع مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا إليزابيث هوف، 27 فبراير 2020. (مركز مكافحة الأمراض)

عبرت رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، عن «سعادتها» لمناسبة انطلاق حملة التطيعمات ضد فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

وانطلقت، السبت، حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في ليبيا. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة على الزناتي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، من أوائل من تلقوا اللقاح.

وفي كلمة بثتها صفحة منظمة الصحة بموقع «فيسبوك»، الأحد، قالت هوف:«اليوم هو يوم عظيم»، وعبرت عن تطلعها إلى «رؤية تطعيم جميع العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية، ولاسيما أولئك الذين يعملون في مراكز العزل فضلًا عن باقي الفئات المستهدفة».

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وأضافت: «وصلت التطيعمات مساء الخميس والسبت تم إطلاق حملة التطعيم. أنا معجبة بالكفاءة التي يعمل بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وبصفتي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا فقد حصلت على اللقاح اليوم وأنا سعيدة جدًا. مبروك للشعب الليبي».

وحتى الجمعة، وصلت إلى ليبيا ثلاث شحنات خاصة باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، اثنتين منها تخص لقاح «سبوتنيك في» الروسي وتقدران بنحو 201 ألف و250 جرعة، إضافة إلى شحنة من لقاح «أسترازينيكا» وصلت عبر «كوفاكس» وتقدر بنحو 57 ألفًا و600 جرعة.