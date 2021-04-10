انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا».. والبداية بـ«الدبيبة»

جانب من الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة، 10 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة في طرابلس، صباح اليوم السبت، على أن تكون الجرعات الأولى من التطعيم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.

ووصلت أمس الجمعة الشحنة الثالثة من لقاح فيروس «كوفيد-19»، والتي تشمل 100 ألف جرعة من نوع «سبوتنيك V».

وتركز حملة تطعيم على الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. ودعت حكومة الوحدة الوطنية المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس عبر الرابط: https://www.eservices.ly

جانب من الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة، 10 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

جانب من الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة، 10 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)