تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب وحالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 09:47 مساء
طبيب خلال كشفه على مواطن بعيادة في أوباري، (أرشيفية: جمعية الهلال الأحمر الليبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب اليوم السبت، وحالة وفاة و25 حالة شفاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، أن مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، تسلم 73 عينة خاصة بفحص فيروس «كورونا المستجد» اليوم، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 64 منها.

ووفق البيان، تأكدت إصابة 9 حالات، منها 7 جديدة وحالتان مخالطتان، كما تم تأكيد حالة وفاة من سبها.

وتوزعت حالات الإصابة على سبها بـ6 حالات، منها 4 جديدة وحالتان مخالطتان، وحالتين جديدتين في الشاطئ، وحالة جديدة في تراغن.

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