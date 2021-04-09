وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الجلاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 08:22 مساء
وزير الصحة خلال زيارته مستشفى الجلاء في بنغازي، 9 أبريل 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أجرى وزير الصحة الدكتور علي زناتي، اليوم الجمعة، زيارة فجائية لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي؛ للوقوف على سير عمل به، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد الزناتي عددا من الأقسام وغرفة العناية، واطلع على قسم العمليات والتجهيزات الفنية وأطقم العمل بالمستشفى، الذي يضم عددا من العيادات التخصصية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستمع إلى المشكلات التي يعاني منها المرضى وبعض الأطقم الطبية، متعهدا بتذليل الصعاب لحل كل المشاكل الفنية والصحية والإدارية العالقة، أهمها توفير الاحتياجات الفعلية لتحسين جودة الأداء الطبي.

وفي ختام الزيارة، أثنى الزناتي على مجهودات العاملين بالمستشفى، مؤكدا أن مستشفى الجلاء يخدم قطاعا عريضا من مواطنى شرق البلاد، بالإضافة إلى تخفيف عبء تنقل المواطنين لتلقي الخدمة الصحية والطبية بالبلديات المجاورة.

جانب من زيارة الوزير للمستشفى
جانب من زيارة الوزير للمستشفى
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