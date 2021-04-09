توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها غريان ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 01:32 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما أحصى بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض 293 حالة من إجمالي 732 حالة في عموم البلاد.

وفي بيانه رقم «375»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، حلت غريان ثانية من حيث الإصابات بالوباء خلال 24 ساعة مع 72 إصابة، تليها مصراتة (51)، ثم الزنتان (50)، وزليتن (39)، وبنغازي (34)، وصبراتة وقصر بن غشير (20)، وجنزور (13)، وغدامس ودرج (12).

- 732 إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

إصافة إلى عشر إصابات في وادي عتبة ورقدالين والماية، وتسع في الحوامد، وثماني في السائح وأجدابيا، وسبع في سبها، وست في سوق الخميس امسيحل، وخمس في القره بوللي وصرمان والخمس، وأربع في يفرن، وثلاث في الجفارة والزاوية الغرب واسبيعة وطبرق، واثنتين في السواني بن آدم وظاهر الجبل وخليج السدرة والبوانيس وترهونة، وحالة واحدة في قصر الأخيار والغريفة والعربان ومسلاتة، والرجبان والمنشية الجميل والقبة.

وتصدرت طرابلس أيضًا قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بتسجيلها 341 حالة من إجمالي 475 حالها أحصاها المركز في عموم البلاد، وحلت مصراتة ثانية مع 57 حالة، تليها سبها (30)، وقصر بن غشير (15)، وغريان (8)، وأجدابيا (7)، والقبة والزنتان ودرج (5)، والحوامد (2).

وتوزعت حالات الوفاة الثماني بواقع حالتين في قصر بن غشير، وحالة واحدة في كل من ترهونة وتراغن والشاطئ ومصراتة والزنتان ونالوت.

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