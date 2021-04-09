732 إصابة جديدة و8 حالات وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

عاملان طبيان داخل المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 475 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «375»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 4145 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3413 عينة، وإيجابية 732 عينة بنسبة 17.6% من إجمالي الحالات.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1297 عينة)، ومختبر مركز بنغازي الطبي (136)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1370)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (440)، ومختبر المركز المرجعي زليتن (175)، ومختبر فرع المركز الوطني سبها (73)، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق (3)، ومختبر فرع المركز الوطني غريان (266)، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا (36).

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني زوارة (2)، ومختبر بلدية سوق الجمعة (167)، ومختبر مصحة النفط طرابلس (14)، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس (1)، ومختبر مستشفى بن جواد العام (16)، ومختبر مركز سبها الطبي (23)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (126).

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 166 ألفًا و888 حالة، بينها 11 ألفًا و753 نشطة، و152 ألفًا و328 شفاء، فيما توفي 2807 أشخاص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.