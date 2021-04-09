الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 12:19 صباحا
أسعار العملات الدولية الرئيسية في تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية. (بوابة الوسط)

واصل سعر صرف الدولار استقراره في تعاملات الأسبوع فوق خمسة دنانير مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية.

وصعد سعر العملة الأميركية هذا الأسبوع بفارق قرشين مسجلًا   5.07 دينار  ،الخميس،  مقابل 5.05 دينار نهاية الأسبوع الماضي، كذلك ارتفع اليورو إلى 5.95 دينار دينار مقارنة بـ  5.88 ، الخميس الماضي،حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين استقر الجنيه الاسترليني عند 6.87 دينار  في ختام تداولات الأسبوع.

ومنذ 3 يناير الماضي بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارته على تعديل سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية؛ حيث أصبح سعر بيع العملة المحلية 4.46 دينار ليبي للدولار الواحد، و5.45 دينار لليورو الواحد.

وتسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77%، وهو ما تسبب في ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 دينارًا. حسب مبادرة «ريتش» الدولية غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها.

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