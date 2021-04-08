البعثة الأوروبية: عقد ورشة عمل ضمن مشروع بناء قدرة ليبيا لمكافحة الفساد

ورشة عمل للتدريب على مكافحة الفساد، 7 أبريل 2021، (البعثة الأوروبية)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عقد ورشة عمل ضمن مشروع يدوم ثلاث سنوات بعنوان «بناء قدرة ليبيا الوطنية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال»، الذي أطلق في سبتمبر الماضي.

شارك في الورشة 19 شخصا من مؤسسات القضاء وإنفاذ القانون والقطاع المالي، ونفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ركز التدريب على التحقيق وملاحقة قضايا الفساد، والمهارات اللازمة لتعقب وضبط ومصادرة الأصول المتعلقة بتلك القضايا.

وأشارت البعثة إلى أنه في ظل دخول ليبيا مرحلة سياسية جديدة، فإن تعزيز الشفافية والمساءلة من بين العناصر الأساسية للمسار الديمقراطي المستقر، ولذا يدعم الاتحاد الأوروبي هذه العملية من خلال تدريب السلطات الليبية على مكافحة الفساد وغسل الأموال.