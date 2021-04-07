أول اجتماع للجنة متابعة أوضاع ترهونة يركز على أسر ضحايا المقابر الجماعية

جانب من الاجتماع الأول للجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة الأمنية والمعيشية. (وزارة الداخلية)

عقدت اللجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة برئاسة وزير الداخلية خالد التجاني اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، لمناقشة تحسين أوضاع السكان، خصوصًا المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية في المدينة.



وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع شهد التأكيد على «جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد والمعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة»، حسب صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».



وفي ختام الاجتماع خلص المجتمعون بجملة من التوصيات المهمة التي سترفع لرئيس الحكومة، «بهدف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها».



وشكلت اللجنة «تنفيذًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021 لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة برئاسة وزير الداخلية خالد التجاني مازن وعضوية كل من وزيرة العدل ووزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الحكم المحلي ورئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ورئيس جهاز المباحث الجنائية».

جانب من الاجتماع الأول اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة الأمنية والمعيشية. (وزارة الداخلية)

جانب من الاجتماع الأول اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة الأمنية والمعيشية. (وزارة الداخلية)

جانب من الاجتماع الأول للجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أوضاع مدينة ترهونة الأمنية والمعيشية. (وزارة الداخلية)