سرقة 4280 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 07:06 مساء
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 4280 متر أسلاك كهرباء، اليوم الأربعاء، من عدة خطوط لنقل التيار تابعة لإدارة توزيع الجفارة غرب ليبيا، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة سرقة 500 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الساحلي (2) من فرعية تلايو بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة 1080 متر أسلاك ضغط منخفض من خط الكريمية من فرعية الدواجن الذي يغذي محول بركة بدائرة توزيع الكريمية.

كما تمت سرقة 300 متر أسلاك من خط الهناشير فرعية منصور ضو، الذي يغذي محولين بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة، وكذلك تمت أيضًا سرقة مسافة 2400 متر أسلاك من خط الهناشير ضغط عالٍ من فرعية المعداني، الذي يغذي نحو 6 محولات.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق المذكورة.

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