القبض على شخص متهم بسرقة معدات زراعية من مواطن في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 09:51 مساء
دورية تابعة لقسم النجدة بمديرية أمن بني وليد. (مكتب الإعلام الأمني)

تمكنت دوريات قسم النجدة بمديرية الأمن بني وليد من إلقاء القبض على شخص متهم في قضية سرقة معدات زراعية من أحد المواطنين في المدينة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية بني وليد، إن هذا الشخص «هو أحد المطلوبين في قضية سرقة معدات زراعية وشاحنة نوع (كنتر)»، مشيرا إلى استرجاع عدد من المسروقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة.

وتمكنت دوريات قسم النجدة بمديرية أمن بني وليد، خلال الشهر الماضي من القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة أحد المنازل بالمدينة في حالة تلبس، وفق ما أعلنه مكتب الإعلام الأمني للمديرية.

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