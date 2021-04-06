الدبيبة يستعد لجولة بعدد من دول الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 07:51 مساء
محمد حمودة متحدثا خلال المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، عن أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي.

وبينما لم يكشف حمودة موعد هذه الجولة، قال: إنها تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كل الدول الخليجية على أساس «الاحترام المتبادل»، بحسب بيان لحمودة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، هيمنت ملفات ترسيم الحدود البحرية والاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، على مباحثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ثلاثة ملفات تتصدر مباحثات الدبيبة ورئيس الوزراء اليوناني في طرابلس

ووصل رئيس الوزراء اليوناني، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس رفقة وفد رفيع المستوى؛ لإجراء مباحثات مع الدبيبة والمسؤولين الليبيين.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مباحثات الدبيبة ونظيره اليوناني تطرقت إلى العديد من ملفات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى تأكيد ميتسوتاكيس على رغبته في إقامة علاقات مثمرة مع الجميع بما يضمن مصلحة ليبيا.

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