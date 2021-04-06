رئيس الوزراء اليوناني: أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيًّا وليس الأطراف البعيدة عنها

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 6 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن «أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيًّا، وليس الأطراف البعيدة عنها»، متعهدًا بالوقوف إلى جانب ليبيا «لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الأجنبية».

وأوضح ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن «الهدف الرئيس لزيارتنا استئناف عمل السفارة في ليبيا»، مؤكدًا أنه «بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سنفتح القنصلية في بنغازي».

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، قائلًا: «نشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت»، مشيرًا إلى أنه يمكن أن التعاون بين ليبيا واليونان في ترسيم الحدود فيما بين البلدين.

وأكد ميتسوتاكيس أن «خفر السواحل الليبي له دور بارز في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من ليبيا».