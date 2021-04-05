مصلحة الطيران الإيطالية تشارك في تطوير نظم الملاحة الجوية بطرابلس ومصراتة

الشهوبي مصافحا رئيس مصلحة الطيران الإيطالية خلال استقباله في طرابلس. (وزارة المواصلات)

أكدت مصلحة الطيران المدني الإيطالية مشاركتها في تطوير أنظمة الملاحة الجوية بمنطقتي طرابلس ومصراتة، وذلك في إطار «الأنشطة التحضيرية لإعادة تنشيط الاتصالات المباشرة» بين البلدين ضمن جهود «إعادة إطلاق الطيران في ليبيا».

وشهد ديوان وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، مع وفد إيطالي برئاسة الرئيس التنفيذي لمصلحة الطيران الإيطالية، باولو سيميوني.

توفير تقنية عالية لأبراج التحكم في مطاري طرابلس ومصراتة

وقالت مصلحة الطيران الإيطالية في بيان إنها «ستدعم مصلحة الطيران الليبية في الأشهر المقبلة من خلال استبدال المعدات التالفة في برج المراقبة الجديد في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الذي بنته مصلحة الطيران الإيطالية قبل عامين، وتوفير تقنية عالية لأبراج التحكم في مطاري طرابلس ومصراتة، ولمركز مراقبة منطقة طرابلس».

وأكدت مصلحة الطيران الإيطالية أن هذه العملية تأتي «لتخطيط الأنشطة الرئيسية لإعادة إطلاق الطيران المدني الليبي ودعم إقامة اتصالات مباشرة مع إيطاليا وأوروبا»، مشيرة إلى أن اجتماعها مع الجانب الليبي جاء بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسفارة الإيطالية في طرابلس بإدارة السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

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وشكر الرئيس التنفيذي لمصلحة الطيران الإيطالية، باولو سيميوني وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسات في روما وفي ليبيا، وعلى وجه الخصوص السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي قدم لهم الدعم للوصول إلى هذه الفرصة.

ليبيا دولة استراتيجية للطيران الإيطالي

وقال سيميوني إن ليبيا «تمثل لمصلحة الطيران الإيطالية دولة استراتيجية. تمر جميع رحلات الربط الجوي تقريبًا بين أوروبا وأفريقيا الاستوائية عبر ليبيا وإيطاليا»، مبينًا أنه «إذا ظل المجال الجوي الليبي مغلقًا أمام التدفق الجوي الدولي، فإن شركات الطيران تضطر بالتالي إلى عدم عبور إيطاليا أيضًا».

وشدد سيميوني على أن دعم الجانب الليبي «لا يعني فقط المساهمة في نمو الأنشطة التجارية لمصلحة الطيران الإيطالية، ولكن أيضًا لضمان التدفق الجوي الذي يعيد إطلاق الاتصالات مع أوروبا، خاصة مع إيطاليا»، معربًا عن فخره بالمشاركة في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا والاستجابة أيضًا للتوقعات المشروعة لتنقل الشعب الليبي.

أنشطة مصلحة الطيران الإيطالية في ليبيا

وتتعاون مصلحة الطيران الإيطالية بشكل مستمر مع السلطات الليبية منذ العام 2011، ووقع الجانبان في العام 2016 مذكرة تفاهم لتدريب الموظفين التشغيليين، وتحديث البنى التحتية للملاحة الجوية والخدمات الاستشارية للطيران، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في العامين الماضيين، وتوقيع عقود لتحديث البنى التحتية لإدارة الحركة الجوية بمبلغ يقارب الـ14 مليون يورو.

وقالت مصلحة الطيران المدني الإيطالية إن «هذه الأنشطة، الجارية حاليًا، هي جزء من عملية تطوير المجال الجوي الليبي الضروري لضمان اتصالات مباشرة مع أوروبا»، موضحة أنها ستقوم بتوفير وإعداد الأنظمة التكنولوجية لأبراج التحكم في طرابلس ومطار مصراتة الدولي وأنظمة مركز التحكم الجديد في طرابلس، كما ستوفر خدمات الفحص والمعايرة الجوية لبعض الملاحة الجوية والمساعدات اللاسلكية في منطقة طرابلس ومصراتة.

وحضر الاجتماع، من الجانب الليبي، وكيل وزارة المواصلات المهندس هشام أبوشكيوات، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير مكتب التعاون الفني. ومن الجانب الإيطالي السفير جوزبي بوتشينو غريمالدي ومدير ائتلاف شركات «إينياس» الإيطالية وعدد من مرافقيهم.