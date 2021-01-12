معيتيق ودي مايو يتوافقان على استئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية

معيتيق (يمين) خلال لقائه دي مايو في روما، 12 يناير 2021. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، ووزير الخارجية الإيطالية لويغي دي مايو، الثلاثاء، «تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في عديد المجالات، ولا سيما اتفاقية الطريق الساحلي (رأس اجدير - مصراتة)، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية».



جاء ذلك خلال اجتماع معيتيق بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما مع دي مايو، حيث تطرق الطرفان إلى «الحوار السياسي الليبي، والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية تقود إلى استقرار البلاد»، حسب بيان منشور على صفحة معيتيق بموقع «فيسبوك».

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ووصل معيتيق، أمس الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى بمقر وزارة الدفاع الإيطالية وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الذي أكد «العمل على نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية».



كما التقى معيتيق في وقت سابق اليوم، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوشانا لامورجيزي، لبحث «تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في مجال تدريب ورفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، وقوة مكافحة الإرهاب، وحرس الحدود البرية والبحرية»، إضافة إلى «إمكانية وضع مبدأ عام فيما يخص تبادل سجناء البلدين في المستقبل».

معيتيق خلال لقائه دي مايو في روما، 12 يناير 2021. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

معيتيق (يمين) خلال لقائه دي مايو في روما، 12 يناير 2021. (صفحة معيتيق على فيسبوك)