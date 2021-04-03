فتح مرتقب لأجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا

سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, (السفارة الليبية في روما)

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أعلن سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، أن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني «ENAC» لوفد من مجموعة «ENAV» ، ستزور ليبيا مطلع الأسبوع المقبل، لتفقد المطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح أجواء الطيران بين البلدين.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا، عقد الترهوني عددًا من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية، كان أولها لقاء وزير الخارجية لويغي دي مايو، ووزير الدفاع غوريني، ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي؛ للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها، ومتابعة ما تم تنفيذه، كما تم الإعداد والترتيب لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا، وهي أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه رئاسة الحكومة الإيطالية.

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كما أجرى الترهوني، أمس الجمعة، اجتماعًا موسعًا بوزارة الخارجية الإيطالية في روما، ضم مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية سبيباستيانو كاردي، والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي السفير باسكوالي فيرارا بحضور مسؤول ملف التعاون بالسفارة الطيب الزروق.

وناقش اللقاء، كل الملفات المشتركة باستفاضة، التي من أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة (الجمارك، وتبادل الرخص، والسجناء والمحكومين الموقعة بالأحرف الأولي).

وتابع البيان أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار دعم وتأكيد العلاقات الليبية - الإيطالية، وتفعيلًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الإيطالية لتفعيل البرامج المشتركة، وتنفيذًا للالتزامات التي عقدتها على نفسها السلطات الإيطالية تجاه ليبيا والشعب الليبي، من خلال تفعيل معاهدة الصداقة والبنود المتفق عليها‎.

سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, (السفارة الليبية في روما)

سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, (السفارة الليبية في روما)