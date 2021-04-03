فتح مرتقب لأجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 05:58 مساء
سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, (السفارة الليبية في روما)

‎‏

أعلن سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، أن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني «ENAC» لوفد من مجموعة «ENAV» ، ستزور ليبيا مطلع الأسبوع المقبل، لتفقد المطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح أجواء الطيران بين البلدين.

ووفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا، عقد الترهوني عددًا من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية، كان أولها لقاء وزير الخارجية لويغي دي مايو، ووزير الدفاع غوريني، ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي؛ للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها، ومتابعة ما تم تنفيذه، كما تم الإعداد والترتيب لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا، وهي أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه رئاسة الحكومة الإيطالية.

إيطاليا وأميركا يدعمان «حلًا مستدامًا» للأزمة الليبية

كما أجرى الترهوني، أمس الجمعة، اجتماعًا موسعًا بوزارة الخارجية الإيطالية في روما، ضم مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية سبيباستيانو كاردي، والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي السفير باسكوالي فيرارا بحضور مسؤول ملف التعاون بالسفارة الطيب الزروق.

وناقش اللقاء، كل الملفات المشتركة باستفاضة، التي من أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة (الجمارك، وتبادل الرخص، والسجناء والمحكومين الموقعة بالأحرف الأولي).

وتابع البيان أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار دعم وتأكيد العلاقات الليبية - الإيطالية، وتفعيلًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الإيطالية لتفعيل البرامج المشتركة، وتنفيذًا للالتزامات التي عقدتها على نفسها السلطات الإيطالية تجاه ليبيا والشعب الليبي، من خلال تفعيل معاهدة الصداقة والبنود المتفق عليها‎.

سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, (السفارة الليبية في روما)
سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, (السفارة الليبية في روما)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسامة ربيع: اكتمال عبور كل السفن المنتظرة بقناة السويس
عربى
10 ليبيين يتحصلون على تصنيف دولي في الشطرنج
رياضة محلية
حاكم فلوريدا يحظر استخدام «جوازات السفر الخاصة باللقاحات»
دولى
«سقنن رع» يتقدم موكب ملوك الفراعنة إلى متحف الحضارة
ثقافة وفن
بريطانيا: وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح «أسترازينيكا» بجلطات دموية
دولى
البنك الدولي يحذر من تضخم ديون دول شمال أفريقيا
اقتصاد
أكثر من 100 مليون شخص تلقوا جرعة لقاح واحدة في الأقل بأميركا
دولى
غوارديولا: أغويرو لا يعوض.. ولن نتعاقد مع أي مهاجم
رياضة عالمية
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
دراسة تكشف علاقة ذوبان الجليد بتساقط الثلوج على أوروبا
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت المربى والزبدة