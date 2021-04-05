رئيس وزراء مالطا: سنفتتح سفارة وقنصلية في ليبيا قريبًا

الدبيبة ورئيس وزراء مالطا خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، 5 أبريل 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، إن بلاده ستفتح سفارتها في ليبيا بالإضافة إلى قنصلية، خلال أقرب وقت ممكن.

وأضاف أبيلا: «ستكون السفارة جسرًا للتواصل مع الليبيين»، معلنًا عودة الرحلات بين ليبيا ومالطا في الأيام المقبلة، وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين.

وتابع: «ليبيا قوية بشعبها، ونتطلع لنراها دولة مدنية مؤثرة»، مؤكدًا أن بلاده لم توقف دعمها لليبيا، وستعمل مع حكومة الوحدة في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وفي الاستثمار والتعاون الأمني.