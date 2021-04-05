«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 01:41 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من مصراتة إلى سرت، اليوم الإثنين، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحرية الصادرة عن المركز، أن تلك الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية على طول الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم.
- الريح إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين 25 و30 عقدة، تصل إلى 35 عقدة على ساحل شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، ويصل الليلة إلى مترين على ساحل شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.

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