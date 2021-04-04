الدبيبة يتعهد بصرف المرتبات مطلع كل شهر بالاتفاق مع «المركزي»

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بصرف كافة المرتبات مع بداية كل شهر بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي.

وقال في كلمة متلفزة، الأحد، «نأمل من الإخوة في مجلسي النواب والدولة اعتماد الميزانية بشكل عاجل ودون تأخير»، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات لتضمين الزيادة على المرتبات من خلال إعداد الكشوفات، وأوضح: «نتوقع أن يتم ذلك قبل عيد الفطر».

والأسبوع الماضي، قرر الدبيبة صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013، كما أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية مبادرة بقيمة 100 مليون دينار، تستهدف إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.