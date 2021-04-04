الدبيبة يتعهد بصرف المرتبات مطلع كل شهر بالاتفاق مع «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 08:22 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بصرف كافة المرتبات مع بداية كل شهر بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي.

وقال في كلمة متلفزة، الأحد، «نأمل من الإخوة في مجلسي النواب والدولة اعتماد الميزانية بشكل عاجل ودون تأخير»، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات لتضمين الزيادة على المرتبات من خلال إعداد الكشوفات، وأوضح: «نتوقع أن يتم ذلك قبل عيد الفطر».

والأسبوع الماضي، قرر الدبيبة صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013، كما أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية مبادرة بقيمة 100 مليون دينار، تستهدف إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصفدي: التحقيقات أثبتت أن نشاطات الأمير حمزة وآخرين تستهدف أمن الأردن
عربى
«الليبية للآداب» تدعم دار الفنون
ثقافة وفن
«الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
ثقافة وفن
بابا الفاتيكان: أخيرا هناك بارقة أمل في ليبيا
ليبيا
الأردن: الملكة نور تصف المزاعم ضد الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»
عربى
الأمير حمزة يؤكد لـ«بي بي سي» وضعه تحت الإقامة الجبرية
عربى
شاكة لـ«بوابة الوسط»: قدمت للفيفا 11 مخالفة صريحة.. وأتوقع إزاحة مجلس الشلماني ...
رياضة محلية
الدبيبة يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم
ليبيا
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
مجلس الوزراء يخصص أكثر من 977 مليون دينار للشركة العامة للكهرباء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب بينات 4,2 مليون حساب ليبي على «فيسبوك»