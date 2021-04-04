المنفي لرئيس المجلس الأوروبي: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 07:40 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقصر ولي العهد بالعاصمة طرابلس، 4 أبريل 2021. (مكتب المنفي)

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بقصر الضيافة بالعاصمة طرابلس.

وعبر ميشيل عن «استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها»، حسب  المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وناقش الاجتماع سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل «أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة». وشكر الدكتور المنفي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس المجلس الأوروبي «في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية»، وأعرب خلال اللقاء عن «استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات».

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