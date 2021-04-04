الدبيبة: باقي شحنات لقاح «كورونا» تصل تواليًّا.. وأدعو الشعب للتطعيم

صورة نشرها الدبيبة تظهر جانبًا من وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا (سبوتنيك) إلى ليبيا.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وصول أولى الدفعات من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، منبهًا بأن باقي الشحنات ستصل تواليًّا.



وقال الدبيبة، في تغريدة على موقع «تويتر»، صباح اليوم الأحد: «أول الغيث قطرة.. أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليًّا، وأدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم».



قبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة للوزارة.