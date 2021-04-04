ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقنابل يدوية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 09:34 صباحا
اثنان من المتهمين الأربعة الذين تم القبض عليهم بتهمة سرقة مركبة وحيازة أسلحة نارية وقنابل يدوية. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وقنابل يدوية ومخدرات وذلك على يد قهوة المهام الأمنية الخاصة بمدرية أمن مصراتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة مصراتة مفاده سرقة مركبة آلية «نوع هواندي أفانتي موديل 2003»، رصاصية اللون، جرى التحري وجمع المعلومات حتى تم القبض على أربعة أشخاص كانوا على متن المركبة المبلغ بسرقتها.

وتم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وقنابل يدوية (رمانة) ومجموعة من الأسلحة البيضاء وأقراص مخدرة وقطع من مخدر الحشيش يقومون بترويجها، وفق الوزارة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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