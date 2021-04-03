الدبيبة يصدر تعليماته بتشكيل لجنة وزارية لتلبية احتياجات ترهونة العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 10:47 مساء
الدبيبة يزور رفقة وفد وزاري مدينة ترهونة، 3 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، مدينة ترهونة رفقة وفد وزاري؛ للاطلاع على الأوضاع في المدينة، حيث أصدر الدبيبة تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي المدينة.

وتتشكل اللجنة برئاسة وزير الداخلية العميد خالد مازن، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني، وعضوية مكتب النائب العام، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وقال العميد خالد مازن إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية وفق اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات عن المفقودين وأماكن المقابر المحتمل وجود ضحايا بها، وتعهد بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتسريع وتيرة أعمال التعرف على المفقودين وفتح باقي المواقع المتوقع بأن تكون بها مقابر جماعية.

كما تعهد الوزير بملاحقة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، والجرائم الجنائية في الداخل والخارج الصادرة في حقهم أوامر قبض من النائب العام، موضحًا أن «الوزارة بصدد تفعيل وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية ما يحقق استتباب الأمن داخل المدينة»، حسب البيان.

الدبيبة يزور رفقة وفد وزاري مدينة ترهونة، 3 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)
الدبيبة يزور رفقة وفد وزاري مدينة ترهونة، 3 أبريل 2021. (وزارة الداخلية)
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