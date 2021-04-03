حميدتي للمشري: وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات يعدُّ «مرتزقاً»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 01:42 صباحا
لقاء المشري وحميدتي في نيامي. الجمعة 2 أبريل 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، مشددا على أنه «في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعدُّ مرتزقاً»، وفق ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري والوفد المرافق له، مع حميدتي، والوفد المرافق له على هامس مشاركة الوفدين بمراسم تنصيب الرئيس النيجري الجديد محمد أبوعزوم.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن حميدتي هنأ المشري خلال اللقاء بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، مشيرا إلى أنهما تطرقا إلى الوضع الراهن في ليبيا وتواجد المرتزقة فيها.

وقال حميدتي خلال اللقاء إنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة «يستطيع  المعارضون السودانيون العودةَ للسودان»، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.

- تباين وجهات النظر بين المشري ولودريان بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
- المشري يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائريين في نيامي

من جهته أكد المشري على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، متطلعا في ذات الوقت على إقامة علاقات مثمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وجه في ختام اللقاء الدعوةَ للمشري لزيارة السودان الشقيق في أقرب وقت.

وحضر اللقاء من الجانب الليبي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقي، وأعضاء المجلس، أحمد جمعة صالح، وسعد بن شرادة، وعبدالعزيز حريبة، وماما سليمان سيدي.

ومن الجانب السوداني مدير الإدارة الأفريقية بالخارجية السودانية، حسن عبدالسلام، وسفير السودان بالنيجر، جعفر محمد آدم، ومساعد مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد عبدالباقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
دراسة تكشف علاقة ذوبان الجليد بتساقط الثلوج على أوروبا
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
كاباو تواجه «الموجة الثانية» بمسحات أنفية بين شهر و18 عامًا
ليبيا
العدد 280 من جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات.. وتباين ...
ليبيا
ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال
رياضة عالمية
باشاغا في «لوموند»: اللعبة الديمقراطية من الآن فصاعدًا هي القاعدة الجديدة
ليبيا
حفتر يدعو إلى «الوقوف صفاً من أجل ليبيا موحدة».. ويشدد: لا تعاون أو تسامح «مع ...
ليبيا
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
تجمع الوسط النيابي يلتقي مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراء عملية قلب مفتوح وسط النيران المشتعلة