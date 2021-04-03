المشري يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائريين في نيامي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 01:16 صباحا
المشري يتوسط رئيس وزراء الجزائر عبدالعزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقادوم. (المجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والوفد المرافق له، أمس الجمعة، رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقدوم، والوفد المرافق لهما؛ في العاصمة النيجرية نيامي.

وجاء لقاء المشري مع جراد وبوقادوم أثناء زيارة الوفدين إلى العاصمة النيجرية نيامي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد محمد بوعزوم.

- تباين وجهات النظر بين المشري ولودريان بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري مع جراد وبوقادوم ناقش سبل دعم خارطة الطريق المتفق عليها مؤخرا في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في حينها، مشيرا إلى أن المشري أثنى خلال اللقاء الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية.

كما التقى المشري مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وناقش معه آخر المستجدات الليبية، واتفق الطرفان بشأن ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها، بينما اختلفا بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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