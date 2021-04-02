الصديق الكبير يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أبريل 2021, 02:39 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير. (أرشيفية: الإنترنت)

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وانطلقت الاجتماعات، أمس الخميس، برئاسة رئيس الصندوق كريستينا جورجيفا، وحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الرسمية، حسب تغريدة «المركزي»، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وتناقش الاجتماعات تحقيق التوازن بين الانتعاش والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستدامة، ودور القطاع المالي ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والقضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك وآفاق التنمية الاقتصادية والنظام المالي في العالم.

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