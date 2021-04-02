المشري يصل النيجر للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها (صور)

المشري لدى وصوله مطار نيامي ورئيس مجلس الوزراء النيجيري بريجي رافيني في مقدمة مستقبليه، 1 أبريل 2021. (مجلس الدولة)

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة وفد المجلس الخميس، إلى مطار نيامي في زيارة رسمية إلى دولة النيجر، وذلك بناءً على دعوة موجهة من رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو، للمشاركة في احتفالية تنصيب رئيس النيجر المنتخب الجديد السيد محمد بازوم.

وكان في استقبال السيد رئيس المجلس والوفد المرافق له، رئيس مجلس الوزراء النيجري بريجي رافيني، ووزير التعليم العالي ووزير المعادن ووكيل رئاسة الوزراء وعميد بلدية نيامي. ويضم وفد مجلس الدولة كلاً من النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي وأعضاء المجلس أحمد جمعة صالح وسعد بن شرادة وعبدالعزيز حربية وماما سليمان سيدي.

ومن المقرر إقامة حفل تنصيب بازوم المرتقب الجمعة، في أول انتقال للسلطة إلى رئيس منتخب في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1960. وكان بازوم يشغل منصب وزير الداخلية وكان مساعدًا مقربًا للرئيس المنتهية ولايته محمد يوسوف الذي يتنحى طوعًا بعدما شغل ولايتين كل منهما لخمس سنوات.