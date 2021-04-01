الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (25 مارس – 1 أبريل)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 10:34 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية. (بوابة الوسط)

واصل سعر صرف الدولار استقراره في تعاملات الأسبوع فوق خمسة دنانير مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية.

وصعد سعر العملة الأميركية على نحو هامشي مسجلًا 5.05 دينار، اليوم الخميس،  مقابل 5.04 دينار نهاية الأسبوع الماضي، لكن سعر اليورو هبط إلى 5.88 دينار مقارنة بـ5.95 دينار، الخميس الماضي،حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين استقر الجنيه الاسترليني عند 6.87 دينار  في ختام تداولات الأسبوع.

ومنذ 3 يناير الماضي بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارته على تعديل سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية؛ حيث أصبح سعر بيع العملة المحلية 4.46 دينار ليبي للدولار الواحد، و5.45 دينار لليورو الواحد.

وتسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77%، وهو ما تسبب في ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 دينارًا. حسب مبادرة «ريتش» الدولية غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها.

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