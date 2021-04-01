وصول جهاز تحليل «PCR» إلى المختبر الطبي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 01 أبريل 2021, 03:47 مساء
مستلزمات التشغيل المرفقة مع جهاز التحليل الجديد للمختبر الطبي ببني وليد. (الإنترنت)

استلم المختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد، اليوم الخميس، جهاز تحليل «PCR» من قبل مركز بحوث التقنيات الحيوية في طرابلس.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»: إن الجهاز وصل مع كمية من مستلزمات التشغيل الخاصة به للكشف على كمية ونوعية الفيروس أي كان نوعه وليس فقط فيروس كورونا المستجد.

وذكر أبوالنيران أن مركز بحوث التقنيات الحيوية في العاصمة طرابلس تعهد بالدعم المتواصل والمستمر للمختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للتشغيل.

مستلزمات التشغيل المرفقة مع جهاز التحليل الجديد للمختبر الطبي ببني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال بنسبة 100% لدى الشباب الصغار
دولى
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»
ليبيا
بحضور حفتر.. ملتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبية يعتزم تسهيل الانتقال ودعم الانتخابات المقبلة ويفكر في خوضها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا