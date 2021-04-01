الصين تدرس إعادة العمل في سفارتها بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 11:29 صباحا
لقاء المنقوش والقائم بأعمال السفارة الصينية، 31 مارس 2021، (الخارجية)

قال القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين إن بلاده تدرس عودة العمل في سفارتها بطرابلس قريبا، مؤكدا أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية بين البلدين، كما أكد دعم بكين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهود توحيد المؤسسات وبداية مرحلة من الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

من جانبها، أكدت المنقوش أهمية عودة العمل في السفارة، وأيضا افتتاح قنصلية صينية في بنغازي، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وأضافت أن عودة السفارة ستمهد الطريق لرجوع الشركات الصينية لاستكمال أعمالها المتوقفة في بنغازي وطرابلس، والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

ونوهت الوزيرة بأهمية الصين ودورها العالمي، وارتباطها بعلاقات صداقة وتعاون وثيقة مع دولة ليبيا وتنفيذها مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والاتصالات.

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