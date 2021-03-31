تجمع الوسط النيابي يلتقي مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى أعضاء تجمع الوسط النيابي سلسلة من اللقاءات مع المترشحين لشغل وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر منصة «ZOOM» للاستماع إلى خطط المترشحين بشأن قيادتهم لهذا المرفق في ظل الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد.

ولم يذكر تجمع الوسط النيابي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أسماء المترشحين، لكنه أكد أن أغلبهم قدموا «حلولًا تبدوا ناجعة على المدى القريب جدًّا (العاجل) والقريب والبعيد لعديد الأزمات الخانقة التي يعانيها البنك المركزي».

‏- بدء قبول ملفات الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية الخميس المقبل

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المكلفة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، في قبول ملفات الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية ابتداءً من غد الخميس، الموافق الأول من أبريل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 أبريل.

وقال عضو اللجنة، النائب عبدالمنعم بالكور، لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة اتفقت على «وضع الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات» و«الشروع في قبول ملفات الترشح بمكاتب ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي وفرعيه بكل من مدينتي طرابلس وسبها، وكذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك».