‏بدء قبول ملفات الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 07:58 مساء
الاجتماع الثالث للجنة المكلفة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية. (الإنترنت)

قال عضو اللجنة المكلفة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، النائب عبدالمنعم بالكور، إن اللجنة ستبدأ في قبول ملفات الترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية ابتداءً من يوم الخميس، الموافق الأول من أبريل المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 أبريل.

وأضاف بالكور لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة المشكلة بالقرار رقم (14) لسنة 2021 من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمكلفة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثالث بحضور كامل أعضائها، وذلك بمساعدة تطبيق «زوم».

وأوضح بالكور أن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على «وضع الشكل النهائي للشروط والضوابط للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، وذلك وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات» و«الشروع في قبول ملفات الترشح بمكاتب ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي وفرعيه بكل من مدينتي طرابلس وسبها، وكذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك».

ونوه بالكور إلى أنه «سيتم الإعلان غدًا الأربعاء عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الشروط والضوابط لكل منصب قيادي، وكذلك إعلان عناوين وأرقام هواتف الموظفين المكلفين استلام ملفات الترشح والرابط الإلكتروني الذي سيتم من خلاله تقديم ملفات الترشح».

وشكل رئيس مجلس النواب في 21 مارس الجاري لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة لتولي المناصب السيادية بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من أعضاء مجلس النواب: رمضان محمد محمد شمبش وعبدالمنعم جمعة سالم العرفي وعبدالسلام محمد عبدالسلام المرابط والهادي علي محمد الصغير وعبدالمنعم عمار سعد بالكور وسالم مسعود سالم قنان.

الاجتماع الثالث للجنة المكلفة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية. (الإنترنت)
الاجتماع الثالث للجنة المكلفة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية. (الإنترنت)
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