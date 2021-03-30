أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 10:07 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي؛ خصوصا على المرتفعات الجبلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما يبقى الطقس معتدلا نسبيا على بقية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و28 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط فترة المساء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
الطقس صاف إلى قليل السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

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