مناقشات ليبية - إيطالية بشأن التعاون في مجالات التدريب وصيانة الزوارق البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 05:11 مساء
لقاء مسؤولي الإدارة العامة لأمن السواحل والسفارة الإيطالية. (وزارة الداخلية)

ناقش مسؤولو الإدارة العامة لأمن السواحل، خلال اجتماع مع مسؤولين من السفارة الإيطالية لدى ليبيا، التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، منها التدريب وصيانة الزوارق البحرية، وفق وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وضم الاجتماع، الذي عقد أمس الأحد، من الجانب الليبي كلًّا من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ورئيس مكتب العمليات البحرية بالإدارة المقدم إمحمد الدحير، ومسؤول الملف الأوروبي بإدارة العلاقات والتعاون العقيد يوسف بيشي.

ومن الجانب الإيطالي، حضر الاجتماع الذي عقد بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية كل من المندوب الأمني الإيطالي لدى ليبيا أنطونيو فاتيكوزو، ومنسق إدارة الهجرة غير الشرعية بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا دافيدي جيتسي.

لقاء مسؤولي الإدارة العامة لأمن السواحل والسفارة الإيطالية. (وزارة الداخلية)
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