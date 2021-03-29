الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 04:40 مساء
عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية (5+5)، العميد محمد الترجمان، (إدارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي)

قال عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية (5+5)، العميد محمد الترجمان، إن اللجنة أنهت مهمتها وقدمت تقريرها كاملًا من الطرفين، في انتظار انتهاء لجنة الترتيبات الأمنية واجتماع اللجنة العسكرية، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي.

وأوضح الترجمان، في بيان لإدارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي في طرابلس اليوم، أن «فريقنا عمل على تنظيف المنطقة الممتدة من بوقرين، حتى بويرات الحسون على مسار الطريق الساحلي فقط، بمسافة 200 متر على جانبي الطريق».

ولفت إلى حادثة انفجار لغم في الرعاة الليبيين أمس، التي وقعت بمحاذاة طريق النهر في منطقة الزكير، بمسافة تصل إلى 12 كيلومترًا.

وأضاف أن المنطقة الممتدة من شرق الوشكة حتى منطقة الـ30 المحاذية للطريق الساحلي، بمسافة 10 إلى 15 كلم هي منطقة غير آمنة، موضحًا أن هذه المنطقة سجلت عدة حوادث، وأسفرت عن وفيات وجرحى وإصابات متفاوتة، وتقع ضمن اختصاص «الطرف المقابل»، وفق قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%
عربى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
ليبيا تتخلف عن الرقم القياسي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022
رياضة محلية
مقتل العشرات في شمال موزمبيق إثر هجوم نفذه «متطرفون»
دولى
رئيس هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة ...
اقتصاد
الكويت تستعيد من العراق ثمانية أطنان من أرشيفها الوطني
دولى
توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)
ثقافة وفن
مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
علوم وتكنولوجيا
كيف ستتأثر صادرات النفط الليبي أكثر من غيره مع تعطل الملاحة بقناة السويس؟
ليبيا
لودريان يؤكد حاجة السلطة الليبية إلى الامتثال لشرطين لطي صفحة الأزمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«روشتة استثمارية».. القطاع الخاص الليبي القادم من «إجازة طويلة»