وزير التعليم يوجه بقبول الطلاب العائدين من الخارج وتمكينهم من الدراسة

وزير التربية والتعليم موسى المقريف، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

وجه وزير التربية والتعليم موسى المقريف بقبول الطلاب العائدين من الخارج وتمكينهم من الدراسة إلى حين حصولهم على الملفات الدراسية.

جاء ذلك في كتاب من الوزير إلى مراقبي التعليم؛ حيث كلفهم بإبلاغ القرار إلى جميع المؤسسات التعليمية، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واشترط القرار أن يتعهد ولي الأمر بصحة البيانات والسنة الدراسية المنقول إليها الطالب.

ولفت الوزير إلى إصدار القرار «نظرا لتردد الكثير من أولياء أمور الطلاب النازحين في الخارج على الوزارة لعدم تمكين أبنائهم من الدراسة في معظم المؤسسات التعليمية؛ بحجة عدم حصولهم على الملف المدرسي؛ نظرًا لتأخر الدولة في دفع الأقساط المالية بعد تعهد المجلس الرئاسي بذلك».