لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 12:58 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا، 25 مارس 2021، (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتشديد تلك الإجراءات في المناطق التش تشهد معدلات إصابة مرتفعة.

جاء ذلك اللجنة مع لجنة الوبائيات، أمس الخميس، حيث دعت أيضا إلى وضع ضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح وغيرها من الأنشطة ، وتوفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبها، قدمت لجنة الوبائيات دراستها الأسبوعية للوضع الوبائى، أظهرت تصاعده إلى المستوى الرابع، مع ارتفاع طفيف في الوفيات، ومتوقع زيادة فى معدلات الوباء نتيجة النشاطات المجتمعية المختلفة، كما أن معدل الوفيات فى مراكز العزل بطرابلس مرتفع.

وأظهرت الدراسة أن بعض المدن تشهد تصاعد فى الوضع الوبائى ومنها «طرابلس، والجبل الغربى، ومدن الساحل من الزاوية إلى زوارة، ومصراتة، وطبرق، والجنوب».

وبالنسبة للعملية التعليمية، قال استشاري اللجنة العلمية محمد شمبش أن الإجراءات المتبعة بالمدارس «ممتازة»، ولذا ستستمر الدراسة مع التشديد على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية بدقة بالمؤسسات التعليمية.

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