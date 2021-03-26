صنع الله يتابع جهود «أجوكو» لتطوير حقل «NC- 4» النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 09:38 صباحا
صنع الله خلال اجتماعه مع لجنة إدارة شركة «أجوكو»، 25 مارس 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله جهود شركة الخليج العربي للنفط «أجكو» من أجل تطوير حقل «NC- 4» النفطي المكتشف حديثًا، والأعمال الإنشائية به، ونسب الإنجاز، والتاريخ المحدد لوضعه على الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الخميس، بلجنة إدارة الشركة في مقرها ببنغازي، حسب بيان «أجوكو» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وناقش الاجتماع سير العمل بالشركة، ونشاط عمليتها بمختلف الحقول والمواقع التابعة لها، والمشاريع الجاري تنفيذها، والمشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، ومناقشة أعمال الصيانة بمختلف الحقول والمواقع.

ويزور صنع الله وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بنغازي حاليًّا، في إطار متابعة عمل الشركات في قطاع النفط بالمدينة، والعمل على رفع القدرات الإنتاجية لها دعمًا للاقتصاد الوطني.

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