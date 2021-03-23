وضع حجر الأساس لمصحة النفط في بنغازي

صنع الله لدى وصوله إلى مدينة بنغازي، 22 مارس 2021 (مؤسسة النفط)

وضع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط في منطقة قنفودة بمدينة بنغازي.

جاء ذلك في فعالية أمس الإثنين، حيث أكد صنع الله الأهمية القصوى التي يوليها مجلس إدارة المؤسسة للمشروع، لتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بقطاع النفط وعائلاتهم بالمنطقة الشرقية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار إلى مواكبة «أحدث المعايير العالمية» في مجال الصحة خلال إنشاء المصحة، بما يليق بموظفي القطاع، وقد وضعت لجنة الإدارة بمصحة النفط التصاميم الإنشائية الأولية للمشروع.