وفاة عامل تشادي متأثرا بإصابته جراء انفجار لغم أرضي بضواحى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 25 مارس 2021, 08:18 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي حيث كان العامل التشادي يتلقى العلاج. (أرشيفية: بوابة الوسط)

توفى عامل تشادي الجنسية يدعى يوسف النور الزم، متأثرا بإصابته جراء انفجار لغم أرضي أثناء قيامه برعاية قطيع أغنام بضواحى سرت.

وقالت مصادر طبية بمشفى ابن سينا التعليمي في سرت لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن المواطن التشادي عمره 30 عاما أصيب بشظايا في الصدر وبترت يده جراء انفجار لغم أرضي أثناء رعياة الأغنام.

وأكدت المصادر تلقي المصاب الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة في المستشفى قبل نقله إلى مستشفى الجلاء في بنغازي لاستكمال العلاج والمتابعة حيث فارق الحياة هناك لأن إصابته «كانت بليغة».

وتعانى أغلب المناطق بضواحى سرت من وجود بعض المخلفات الحربية غير المتفجرة والألغام التى خلفها تنظيم «داعش» إبان سيطرته على المدينة خلال عامى 2015 و2016.

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