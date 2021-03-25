رغم الخلافات.. تشاوش أوغلو يؤكد للودريان مواصلة المشاورات حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 06:02 مساء
لودريان مصافا تشاوش أوغلو خلال لقائهما في بروكسل. (الخارجية التركية)


أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، استمرار المشاورات مع الجانب الفرنسي بشأن المسألة الليبية، وذلك رغم الملاسنات المتكررة بين مسؤولي البلدين.

والتقى أوغلو نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي وفق ما كشف في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، الأربعاء، قائلًا: «ستتواصل مشاوراتنا في القضايا الإقليمية بما فيها سوريا وليبيا».

ولفت تشاوش أوغلو إلى استضافة أنقرة منتدى الأعمال واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «التركية الفرنسية».

وفي وقت سابق كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهام تركيا بالإخلال بتعهداتها في ليبيا، وفي اليوم نفسه، بعد لقائه في قصر الإليزيه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني قال ماكرون «إن القوات الأجنبية يجب أن تغادر الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن»، وتحديدًا القوات التركية والروسية.
 

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