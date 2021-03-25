بوريل يعرض على الدبيبة مساعدة الاتحاد الأوروبي في بناء المؤسسات والتحضير للانتخابات

بوريل والدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

عرض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مساعدة الاتحاد في بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وكذلك من خلال عملية «إيريني» العسكرية أيضا.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال بوريل إن الاتحاد مستعد «لتكثيف تعاونه مع الحكومة الليبية الجديدة، وتقديم الدعم لها حسب احتياجاتها وأولوياتها».

وسيلتقي الدبيبة وزراء خارجية إيطاليا لويغي دي مايو، وفرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، الذين يزورون طرابلس، حيث عقدوا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم.

وهنأ بوريل الدبيبة على تشكيل الحكومة التي ستقود البلاد حتى انتخابات 24 ديسمبر المقبل، مرحبا «بجهود وعزم الجهاز التنفيذي الجديد لاستعادة الوحدة الوطنية، وفتح الباب للسلام والمصالحة لأجل ليبيا».

وشدد الطرفان على أهمية دعم استقرار ليبيا، وتعزيز مؤسساتها الموحدة، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى آلية مراقبة موثوقة.